Çocuklarla bir araya gelen Başkan Tuncer, onlara hediyeler vererek karnelerini takdim etti ve başarılarından dolayı tebriklerini iletti. Veliler ve öğretmenlerle de buluşan Başkan Tuncer, eğitime verdikleri emek ve özveri için teşekkür ederek, Mezitli’de eğitimin her zaman öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Mahalle muhtarıyla birlikte çocuklarla oyunlar oynayan ve keyifli vakit geçiren Başkan Tuncer, onların mutluluğuna ortak oldu.

"Mezitli'yi eğitimde örnek bir kent haline getirmeye devam edeceğiz"

Başkan Tuncer, “Sevgili çocuklar, bir dönemi daha başarıyla tamamladınız. Hepinizi yürekten kutluyorum. Tatilinizi güzel anılar biriktirerek ve bol bol kitap okuyarak geçirmenizi diliyorum. Sizi çok daha güzel bir geleceğin beklediğine inanıyorum. Hep birlikte Mezitli’yi eğitimde örnek bir kent haline getirmeye devam edeceğiz.” dedi.