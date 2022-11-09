Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 84. vefat yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 84. vefat yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Tuncel 10 Kasım’ların sadece anma günleri değil, Mustafa Kemal Atatürk’ü daha iyi anlama ve yorumlama günleri olduğunu söyledi.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel mesajında; “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ‘Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kafidir’ sözleri ile kendisini her yönü ile tanıma ve anlamamızı öğütlemiştir. Öyle ki onun fikirlerinin değerini, ileri görüşlülük ve aydın kişiliğini, ölümsüzlüğünü yıllar geçtikçe daha iyi anlıyoruz. Bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi daha ileri taşımak için, yine o’nun dediği gibi çok çalışmak zorundayız. Bu duygu ve düşünceler içerisinde Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük komutan, eşsiz fikir ve devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ölümsüzlüğe uğurladığımız günün 84. yıl dönümünde özlem, minnet ve saygıyla anıyoruz. İlke, Devrim ve Cumhuriyetinin savunucusuyuz” ifadelerine yer verdi.