Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Söke’ye bağlı mahallelere ziyaret turuna devam ediyor. Mahallelerde muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Tuncel, sorun ve talepleri dinlerken, birçok soruna anında çözüm üretiyor.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Söke’ye bağlı mahallelere ziyaret turuna devam ediyor. Mahallelerde muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Tuncel, sorun ve talepleri dinlerken, birçok soruna anında çözüm üretiyor.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel son olarak Burunköy ve Yeniköy Mahallelerini ziyaret etti. Burunköy’de muhtar Muharrem Kaçar ve mahalle sakinleri, Yeniköy’de muhtar Mehmet Limoncu ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Levent Tuncel, keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Muhtarlar Başkanın ziyaretlerinden ve anında çözüm odaklı çalışmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.