Sağlık sorunları nedeniyle görevini bırakacağı konusu gündeme getirilen Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel açıklama yayınladı.

Sağlık sorunları nedeniyle görevini bırakacağı konusu gündeme getirilen Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel açıklama yayınladı.

Son dönemde kamuoyunda özellikle geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkan yardımcısı Seyit Torun, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, İl Başkanı Ali Çankır, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından yapılan ziyaret sonrasında çeşitli yorum ve spekülasyonlara karşı, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’den açıklama geldi.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel yaptığı açıklamada; “Sevgili hemşerilerim. Geçtiğimiz gün Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Seyit Torun, Genel Başkan Yardımcımız Bülent Tezcan, İl Başkanımız Ali Çankır, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından belediyemize gerçekleştirilen ziyaret bizleri onurlandırmıştır. Ancak kamuoyuna yansıtılmaya, gündemi meşgul etmeye çalışılan görevimi bırakacağım gibi konular spekülasyondan öte değildir. 2019 yılında halkımızdan gördüğümüz teveccüh ve iradeyle görevimin başındayım. 31 Mart 2024 tarihine kadar Söke’ye hizmetin aksamadan temini için tüm birimlerimizle, belediyemizin mevcut imkanlarını kullanarak çalışmalarımıza devam edeceğim. Aydınlık bir gelecek güçlü bir Söke için çıktığımız yolda çalışmalarımız devam etmektedir ve edecektir. Siz değerli hemşerilerime en derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.