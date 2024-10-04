Milli Savunma Bakanlığının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda SOLOTÜRK’ün İzmir’de gösteri uçuşu yapacağını duyurmasıyla ilgili konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Bu adım, 9 Eylül’de gösteri yapılmamasını telafi etmez ama İzmir’in bu konudaki üzüntüsünü fark etmiş olmaları güzel bir şey. Önümüzdeki dönemde de İzmir’in ihmal edilmemesini bekliyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kentin kurtuluş günü olan 9 Eylül’de tasarruf tedbirlerine takılan SOLOTÜRK gösterilerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yapılacağı yönünde karar alınmasıyla ilgili konuştu. Milli Savunma Bakanlığı’nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda SOLOTÜRK’ün İzmir’de gösteri uçuşu yapacağını duyurması üzerine basın mensuplarından gelen soruyu yanıtlayan Tugay, “Böyle bir karar vermelerine memnun oldum. 9 Eylül’de gösteri yapılmamasını telafi etmez ama neticede İzmir’in bu konudaki üzüntüsünü fark etmiş olmaları güzel bir şey. Bundan sonraki dönemde, yıllarda bu konuya dikkat etmeleri, özen göstermelerini bekliyoruz. SOLOTÜRK, Türk Yıldızları bizim de gözbebeğimiz. Onları İzmir’de gördüğümüz zaman Adana’daki gençler kadar biz de büyük gurur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de ülkesini çok seven, Cumhuriyet değerlerine ve ülkesinin tüm kurumlarına bağlı olan İzmir’in ihmal edilmemesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

9 Eylül İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gösterileri yapılmamış, tasarruf tedbirleri iddiası gündeme gelmişti. Ancak Adana’daki TEKNOFEST etkinliğinde uçakların gösteri yapması buna yönelik tepkilere neden oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, dün gece bir açıklama yaparak bu durumu eleştirmiş, “İzmir’in kurtuluş gününde SOLOTÜRK’ün olmaması önemli bir eksiklikti. Bu durum bizi üzdü. 9 Eylül bu kent için önemli bir tarihtir. Hak ettiği değeri onların da hissetmelerini ve gereğini yerine getirmelerini bekliyoruz” demişti.

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri ise bugün bir basın açıklaması yaparak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İzmir’de SOLOTÜRK gösterisi yapılacağını duyurdu.