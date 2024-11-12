İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, görevine başlayan Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram’ı makamında ziyaret etti. Başkan Tugay, hastanenin ek hizmet binasının inşaatında da inceleme yaparak son durum hakkında bilgi aldı.

Türkiye’nin ilk ve tek belediye hastanesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, hastalarına daha kaliteli hizmet vermek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Yeni ek hizmet binasının inşaatı hızla yükselirken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay hem çalışmaları yerinde incelemek hem de göreve yeni gelen Başhekim Doç. Dr. Başak Bayram’ı tebrik etmek amacıyla Eşrefpaşa Hastanesi’ni ziyaret etti. Başhekim Bayram’la mevcut sağlık hizmetlerini değerlendiren Başkan Tugay, sağlık alanında yapılması planlanan projeler hakkında da görüştü. Hastane ziyaretinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Soner Emre, Yapı İşleri Dairesi Başkanı Onur Açık ve hastane yöneticileri yer aldı.

İlçelerde poliklinik hizmeti

Doç. Dr. Başak Bayram’a çiçek takdim ederek görevinde başarılar dileyen Başkan Tugay, özellikle evde bakım hizmetleri içinde yer alan yara bakımının önemine değindi. Madde bağımlığına karşı verilecek eğitimler ve ambulans hizmetlerine ilişkin de görüş alışverişinde bulunan Başkan Tugay, ilçelerde poliklinik hizmeti verilmesi için çalışma yapılmasını istedi. Ziyareti kapsamında ek hizmet binasının inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Tugay, burada da Yapı İşleri Dairesi Başkanı Onur Açık’tan son durum hakkında bilgi aldı.

Çalışmalar tam gaz sürüyor

Eşrefpaşa Hastanesi ek hizmet binası inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor. Şu ana kadar projedeki 455 fore kazığın 425’i tamamlandı. Başlık ve kuşaklama kirişleri de büyük oranda bitmek üzere. Temel kazısı güney cephesinde tamamlanırken, su yalıtımı ve koruma betonu işlemleri devam ediyor. Yeni ek binada temel donatı imalatlarına başlandı. Bu süreçte, 2 bin 600 metreküp beton dökülerek temel çalışmaları tamamlanacak.

Bazı birimleri 30 Ekim 2020’deki İzmir depremi nedeniyle hasar alan hastanenin tam kapasiteyle İzmirlilere hizmet vermesi amacıyla zemin katla beraber 7 katlı yeni bina inşa edilecek. İhale bedeli 549 milyon lira olan ek hizmet binasında 34 hasta yatağının yer alacağı odalar, ikinci basamak yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan yoğun bakımı, 6 ameliyat salonu, acil servis, kafeterya ve toplantı salonu olacak.