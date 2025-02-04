Türkiye’nin en büyüğü olan, Avrupa’nın dört büyük tarım ve hayvancılık fuarı arasında yer alan AGROEXPO-20. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı başladı. Tarım ve hayvancılığın gelişmesi için üreticinin her zaman yanında olduklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Geçtiğimiz yıl 49 binden fazla üreticiye 250 milyondan fazla destek verdik, desteğimizi artırarak sürdüreceğiz. Tarım ve gıda konusu sürdürülebilir olmazsa ne yazık ki dünyada yaşam sürdürülebilir olmayacak. Herkesin bu bilince sahip olması, bu konuya dikkat çekmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde; Progen ana sponsorluğunda Orion Fuarcılık tarafından bu yıl 20. kez düzenlenen AGROEXPO - Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açtı. Türkiye’nin en büyüğü olan, Avrupa’nın ise dört büyük tarım ve hayvancılık fuarı arasında yer alan AGROEXPO, Fuar İzmir’de 8 Şubat’a kadar yerli ve yabancı konuklarını ağırlayacak. 90 ülkeden katılımcının ve bini aşkın firmanın yer aldığı fuarın açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, ORİON Fuarcılık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, yabancı misyon temsilcileri ve sektör profesyonelleri katıldı.

"49 binden fazla üreticiye 250 milyondan fazla destek"

Fuarın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, çok değerli gördükleri AGROEXPO’nun büyümesi ve gelişmesi için belediye olarak gereken desteği sürdüreceklerini belirterek, tarım ve hayvancılığın gelişmesi için kette yaptıkları çalışmaları aktardı. Üreticinin her zaman yanında olduklarının altını bir kez daha çizen Başkan Tugay, "Türkiye’de hayvansal üretimde İzmir ikinci, bitkisel tarımda da üçüncü sırada üretim miktarı açısından. Yeni kurulan tarıma dayalı organize sanayi bölgelerinin de üretime başlamasıyla daha da sıçrama olacak. Bu gelişimi desteklediğimizi, katkı vermek için her zaman yanlarında olduğumuzu ifade etmek isterim. İzmir’in bütün kurumlarıyla tarıma destek vermesi, tarımda doğru çalışmaların yapılması için emek harcaması gerekir. İzmir Büyükşehir Belediyesi uzun yıllardır tarıma; kooperatifler üzerinden, yerleşim birimleri üzerinden elinden gelen desteği veriyor. Geçen yıl 49 binden fazla üreticiye 250 milyondan fazla destek verdik. Bir kısmı ihtiyaç duyulan tohum, fidan, bazı hayvansal ürünler gibi kalemlerde oldu. Bir kısım da ürün alımıyla oldu. İzmir’de önemli süt üretimi var. Yaptığımız alımlarla üreticiye destek verdik. Bu desteği daha da artıracağız" dedi.

"Biz de katkı vermek istiyoruz"

Suyu merkeze alan üretim planlamasının önemine değinen Başkan Tugay, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın tarımsal ürünleri planlama ile ilgili çalışmasına biz de katkı vermek istiyoruz. Toprağın organik içeriği de ciddi oranda kaybedildi. Bu açıdan da çok değerli tarım topraklarına sahip olan şehrimizin toprağını da korumak yönünde çaba göstermemiz lazım. Bizim hedeflerimizden birisi şehrimizin organik atıklarını komposta dönüştürerek tarım alanlarında ya da toprakta kullanmak. Bu alanda çalışmak istiyoruz. Su ihtiyacını gidermek, daha dikkatli kullanmak için de Büyükşehir Belediyesi’nin, İZSU’nun önemli adımları var. Bunların da tarıma dönük önemli faydalar sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

"İzmir Türkiye’ye öncü olacak çalışmalar yapabilir"

Bergama Kozak’ta fıstık çamlarında, Beydağ’da kestanelerde yaşanan sorunları da dikkatle takip ettiklerini ve çözüm ürettiklerini belirten Tugay, "Çok önemli gördüğümüz diğer bir çalışmamız da kentsel gıda stratejisi belgesini hazırlamak. Çağdaş dünyada her şehrin, bölgenin kendine yetecek tarımsal üretimi, akılcı tüketimi planlaması gereken kentsel gıda stratejisine ihtiyacı var. İzmir Türkiye’ye öncü olacak çalışmalar yapabilir. Kendine yeten bölgeler, şehirler, havzalar üzerinden dünya geleceğini planlamak durumunda. Burada birbirimizle havzalar üzerinden yapacağımız alışveriş, dünyada yaşamın sürdürülebilir olmasını sağlayacak. Tarım sürdürülebilir olmazsa, gıda konusu sürdürülebilir olmazsa ne yazık ki dünyada yaşam sürdürülebilir olmayacak. Herkesin bu bilince sahip olması, bu konuya dikkat çekmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Buca Metrosu Fuar İzmir’e uzayacak"

Başkan Tugay, Fuar İzmir’in önemine vurgu yaparak; "Birkaç yıl içinde karşımızdaki alanda bir kongre merkezi ile birlikte bir otel inşa edeceğiz. Fuar İzmir’e ulaşımı kolaylaştırmak için onayı için çaba gösterdiğimiz diğer bir konu Buca Metrosu’nun buraya kadar gelmesini sağlamak. Yakın vadede gerçekleşecek hedef. Fuara metro ulaşımını da sağlamış olacağız. Bu fuar bizim için kıymetli" dedi.

Şahin: "Önemli bir organizasyon"

Üretim planlaması, tarımsal üretimin projeler çerçevesinde yürütülmesi, suyu merkeze alarak üretim planlamasının yapılmasının Tarım ve Orman Bakanlığı’nın en önemli projesi olduğunu belirten İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "İzmir bir fuarlar kenti. Bu fuarlar kentinde de özellikle tarım alanındaki yapılan fuarlar kendi adından her zaman söz ettiriyor. İzmir aslında Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden birisi. Her ne kadar bir sanayi, turizm kenti olarak düşünülüyorsa da İzmir yıllık 1,7 milyon ton süt üreten, ülkedeki en kaliteli sütü üreten şehirlerin başında geliyor. Bu fuar hayvancılığın geleceğine, sektörün ilerlemesine ciddi anlamda ışık tutacağı, teknolojilerin tanıtıldığı, sektörün farklı paydaşlarının iş birliği içinde bir araya geldiği, fırsatların değerlendirildiği, üreticinin yeniliklerle buluştuğu önemli bir organizasyon" şeklinde konuştu.

Kestelli: "Tarım ve hayvancılık ülkemiz için önemli"

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, "Tarım ve hayvancılık ülkemiz için ekonominin yanında sosyal dengenin teminatı olan stratejik bir sektör. Sektör olarak önünün açılmasına gayret etmek zorundayız. Günümüzde tüm ülkeler, tarımda kendi kendine yeterli olabilmeyi stratejik bir hedef olarak benimsemiş durumda. Yakında resmi açılışını yapacağımız İzmir Tarım Teknoloji Merkezimiz ile geleceğe yön vermek konusunda etkin bir rol oynayacağımıza inanıyoruz" dedi.

Özpoyraz: "Müthiş bir başarı"

İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, "AGROEXPO, İzmir için önemli bir başarı hikayesi. Bir fuarın fikir aşamasından hayata geçme süreci, uluslararası platformda kabul edilmesi geleneksel hale gelmesi ciddi bir emek gerektiriyor. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda ortaya 20 yılı aşkın geride bırakan uluslararası etkinlik çıkarmak müthiş bir başarı" diye konuştu.

Ürün: "Sektöre katkısının artarak devam etmesini diliyorum"

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakan Ürün, "Türkiye’nin en büyük ve nitelikli fuarlarına ev sahipliği yapan Fuar İzmir’de Avrupa’nın dört büyük tarım fuarından biri olan AGROEXPO’nun 20’ncisinde sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum. 100 bini aşan ziyaretçi, 500’e yakın katılımcı ile geçen sene büyük başarı sağlayan fuarın sektöre katkısının artarak devam etmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

Eskinazi: Türkiye şampiyonu olduk

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Türkiye 2024 yılında 36 milyar dolarlık tarım ürünleri ihraç ederken, EİB 7,6 milyar dolarlık ihracatla Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatının yüzde 21’ini tek başına gerçekleştirerek Türkiye şampiyonu oldu. 2025 yılında da olumlu eğilimin devam edeceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Tan: "Türk insanı yapmak istediği her şeyi başarabilir"

ORİON Fuarcılık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan, "Bizler ORİON Fuarcılık olarak çok önemli bir vizyonu buraya kadar getirdik. İlk defa Türkiye’de bir tarım fuarı yapılması üzerineydi bu çalışmamız. Fuarlarımız bugünün mayasını oluşturdu. Bugün fuarımız 20. yılını kutluyor. Türk insanı yapmak istediği her şeyi başarabilir" dedi.