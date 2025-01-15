İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Konak’ın Ballıkuyu semtinde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve ihtiyaçları dinledi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kentin çeşitli noktalarında vatandaşlarla bir araya gelmeye, sorun ve ihtiyaçları dinlemeye devam ediyor. Ballıkuyu semtini ziyaret eden Başkan Tugay, ilk olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın bölgede kurduğu Dayanışma Merkezi’ndeki saha ekibiyle buluştu. Başkan Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin dezavantajlı mahallelerdeki vatandaşlara ulaşmak amacıyla açtığı, kentin 11 ayrı noktasında hizmet veren, ayni yardımlardan atölye faaliyetlerine kadar birçok faaliyetin yürütüldüğü dayanışma noktalarından biri olan merkezde saha ekibinin bölgede yaptığı çalışmalar ve mahallenin sorunlarını dinledi.

Muhtarlarla buluştu

Başkan Tugay, sonrasında saha ekibiyle bölgeyi dolaştı. Esnafa hayırlı işler dileyen Tugay, muhtarlarla da bir araya geldi. Ballıkuyu Mahalle Muhtarı Sami Elmas, Akarcalı Mahalle Muhtarı Nevzat Mender, Kadifekale Mahalle Muhtarı Davut Tekin, Kosova Mahalle Muhtarı Reşit Gezginci ve Yeşildere Mahalle Muhtarı Özkan Şen, Tugay’a bölgenin ihtiyaçlarını anlattı. Tugay, kahvehanelerde de vatandaşları dinledi, fikir alışverişinde bulundu.

Tugay: Dönüşümün hızlanması gereken bir yer

Bölgede çalışmaya devam edeceklerini ifade eden, Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi hakkında da konuşan Başkan Tugay, “Ballıkuyu Mahallesi belli dezavantajları yaşayan bir mahallemiz. Bir kentsel dönüşüm planı var. Ama dönüşüm çalışmalarının hızlanması gereken bir yer. Burada vatandaşımızın güncel sorunlarını görmek, kendileriyle tanışmak, sohbet etmek, bizden beklentilerini öğrenmek için arkadaşlarımızla bir saha gezisi yaptık. Bir süredir zaten tüm vatandaşlarımızı tek tek evlerinde ziyaret eden, isteklerini toplayan bir ekibimiz de var. Bugünkü görüşmelerimizden sonra burada yapacağımız çalışmalar benim aklımda biraz daha netleşti. Çok değerli vatandaşlarımız var, uzun yıllardır burada yaşayan, İzmir’in köklü geçmişe sahip ailelerinden insanlar var. Bu bölgede kentsel dönüşüm sürecinin daha hızlı olması için çalışacağız. Kendi görev süremiz içinde, 5 yıllık dönemde gözle görülür bir çalışma, iyileşme gerçekleşecek burada” diye konuştu.