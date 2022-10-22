Cenazeye Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti milletvekili Yakup Taş, Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, çeşitli ilçe, belde belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Cenazesi Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde ki Guraba camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kurugeçit Mezarlığında toprağa verildi.

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