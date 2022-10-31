Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Torunoğlu, Türkiye’nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg ile ilgili, “Devrim otomobilleriyle başlayan ve yarım kalan hikayeyi bugün Togg ile hayata geçiriyor” dedi.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Torunoğlu, Türkiye’nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg ile ilgili, “Devrim otomobilleriyle başlayan ve yarım kalan hikayeyi bugün Togg ile hayata geçiriyor” dedi.

Türkiye’nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg’un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen açılışa ATSO Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Torunoğlu’da katıldı.

Başkan Torunoğlu, “Ülkemiz yeni lige ilerlerken, Cumhuriyet Bayramımızda ülkemize en özel hediyeyi sunuyoruz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde yerli ve milli otomobilini dünya pazarına çıkarıyoruz. Togg yalnızca bir otomobil değil, Türk milletinin hayalleridir. Cumhuriyet Bayramı’nda Türk halkıyla buluşturulan yerli ve milli otomobil Togg’un Türkiye için anlamı büyüktür. Milletimizin 100 yılı aşkın bir hayali gerçeğe kavuşuyor. Bu ana hep birlikte gururla şahitlik ettik. 1961’de yarım kalan hayal bugün ilk Togg’un banttan inmesiyle gerçeğe dönüştü. Togg yalnızca bir otomobil değil, Türk milletinin hayalleridir. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere bu projeye inanan, hayata geçiren ve bizlere bu gururu yaşatan Türkiye’nin “babayiğitleri” başta olmak üzere tüm emeği geçenlere şükranlarımızı sunarım” dedi.