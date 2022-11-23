Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Torunoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Torunoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

ATSO Başkanı İrfan Torunoğlu, yayımladığı mesajında, dünyadaki en onurlu mesleklerin başında yer alan öğretmenliğin özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli saygın bir meslek olduğunu vurguladı.

Başkan Torunoğlu, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı için koyduğumuz ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefimize ulaşmanın yolu, bu değerli mesleği kendine görev edinen siz değerli öğretmenlerimizin yetiştireceği ülkemizin milli ve manevi değerlerine bağlı, cesaretli, bilgili, bilgiyi hayata geçirebilen, kendine güvenen, araştıran ve sorgulayan gençlerimizden geçmektedir.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimiz dün ve bugün olduğu gibi, yarın da geleceğimizin mimarı olmaya devam edeceklerdir. Öğretmenlerimiz bu ülkenin milli birlik ve beraberliğimizin de en büyük teminatıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi minnet ve şükranla anarak, bu kutlu görevi sürdüren tüm öğretmenlerimizin de 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum” diye konuştu.