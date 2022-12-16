Ordu’nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ilçe genelinde verimli bir çalışma sezonu geçirdiklerini söyledi.

Ordu’nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ilçe genelinde verimli bir çalışma sezonu geçirdiklerini söyledi.

Altınordu Belediyesi tarafından 72 kırsal mahalle için başlatılan beton yol çalışmaları devam ediyor. Altınordu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmaları ile Cumhuriyetköy Mahallesi ve Bahariye Mahallesi’ndeki noktalarda ulaşım sorununu çözüme kavuşturdu.

Çalışmaları değerlendiren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın tören, kırsal ve merkez mahallelerde çalışmaların devam ettiğini söyledi. Yıl boyunca verimli çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktaran Başkan Tören, “Yol çalışmalarımız ile elverişli hava koşullarını değerlendiriyoruz. Çok verimli bir çalışma sezonu geçirdiğimizi ve hedeflerimizin üstüne çıktığımızı rahatlıkla ifade edebilirim. Yol çalışmalarımız ile hem kırsal ile kent bağlantılarını güçlendiriyoruz, hem de hemşehrilerimize nitelikli ve standardı yüksek bir ulaşım imkanını sunuyoruz. Kırsalda talep edilen hizmetleri yeni programlarımızla yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.

Mahalle sakinleri ise çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.