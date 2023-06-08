Ordu’nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ilçe genelindeki vatandaşların tüm sorunlarını çözmek adına gayret gösterdiklerini söyledi.

Belediye Başkanı Aşkın Tören, her ay düzenlediği ’halk günü’ buluşmaları ile vatandaşların talep ve beklentilerini dinlemeyerek, sorunlara çözümler üretmeye devam ediyor. Altınordu Belediyesi meclis salonunda düzenlenen buluşmada vatandaşların talep ve sorunları dinlendi.

Belediye Başkanı Aşkın Tören, halk gününde vatandaşlar ile bir arada olmaktan mutlu olduklarını söyledi. Her fırsatta vatandaşlar ile bir araya gelmeye çalıştıklarını kaydeden Tören, “92 mahallede hizmetlerimiz çalışmalarımız devam ediyor. Altyapıdan üstyapıya, ulaşımdan tarıma, sosyal belediyecilik uygulamalarımızdan kültür ve sanat etkinliklerimize her alanda durmadan çalışıyoruz. Yine de bu şehrin en önemli sorunlarından bir tanesi göç ve işsizlik. Bununla alakalı belki çok önemli altyapılar oluşturuyoruz. Önümüzdeki aylarda bunun karşılığını şehir olarak hep birlikte alacağız inşallah” dedi.

“Şehrimizin ve vatandaşlarımızın çözüm bekleyen sorunlarını şartsız ve önyargısız bir yaklaşım içerisinde çözmeye gayret gösteriyoruz” diyen Başkan Tören, “İhtiyaç sahibi her vatandaşımızın istek ve taleplerini üzerimize düşen sorumluluk ve imkanlar ölçüsünde çözüme kavuşturmaya gayret ettik. Hemşerilerimizin hizmetkarı olarak buradayız. Tüm çabamız insanımızın derdine derman olabilmek. Hiçbir hemşerimize bugüne kadar sırtımızı dönmedik bundan sonra da dönmeyeceğiz. Bu anlayışla hizmet etmeye şehrimize ve hemşerilerimize hizmet devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Belediye Başkanı Aşkın Tören, toplantıda katılımcıların talep ve beklentilerini dinleyerek çözümü için gerekli birimlere talimat verdi. Toplantı, katılımcılara çeşitli hediyelerin verilmesiyle son buldu.