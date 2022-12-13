Ordu’nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ilçe genelindeki mahallelerde alt ve üstyapı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Ordu’nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ilçe genelindeki mahallelerde alt ve üstyapı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Belediye ekipleri tarafından ilçe genelindeki merkez ve kırsal mahallelerde başlatılan alt ve üstyapı çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede ekipler son olarak Şahincili Mahallesi’nin 7 sokağında çalışmalarını tamamlayarak hizmete sundu.

Altınordu Belediyesi’nin devam eden çalışmalarını değerlendiren Belediye Başkanı Aşkın Tören “Mahallerimiz arasındaki hizmet açığını kapatmak ve standartları yükseltmek için yoğun bir gayret gösteriyoruz. Eski mahalleleri sağlıklı altyapı ve konforlu modern üstyapı ile yeniliyoruz. Hemşehrilerimiz emin olsunlar, hizmet ve çalışmalarımız ara verilmeden devam edecek. Altınordu’muzun her bölgesinde tam zamanlı bir mesai ile geceyi gündüze katarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Mahalle sakinleri, çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.