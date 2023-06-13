Ordu’nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, uygulamaya koydukları ve 5’inci dönem kursiyerlerini mezun edecek olan hazır giyim uygulama merkezi ile gençlerin ve kadınların işsizlik sorununa çözüm bulmayı hedeflediklerini söyledi.

Ordu’da işgücü piyasasının tekstil sektöründe en çok aradığı kalifiye elemanları yetiştiren Altınordu Belediyesi Hazır Giyim Uygulamaları Merkezi, 5’inci dönem kursiyerlerini mezun etmeye hazırlanıyor. Tekstil sektörünün kullandığı teknoloji ile donatılan hazır giyim uygulamaları merkezinde kadın kursiyerlere mesleğin tüm incelikleri öğretiliyor. Yoğun ilgi gören ve çok sayıda başvuru alan merkez, kadınların işgücüne katılımında kayda değer bir artış sağladı.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, tekstil sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü için altyapılar oluşturduklarını söyledi. Başkan Tören, toplamda yaklaşık iki bin kişiye istihdam sağlayacak vizyon projelerinden biri olan ‘Altınordu Tekstil Park’ inşaatının hızla yükseldiğini belirtti. Tören “Gençlerimizin, kadınlarımızın işsizlik sorununa işgücü piyasasında karşılığı olan nitelikli meslekleri öğreterek çözüm bulmak gayesindeyiz. Bu sebeple tekstil sektörü için hem yatırımcı temin etmeye hem üretim alanlarını altyapı ve üstyapısıyla oluşturmaya devam ediyoruz” dedi.

Hazır giyim uygulamaları merkezinde devam eden 5’inci dönem kursiyerler projenin kendilerine faydalı olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.