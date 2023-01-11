Ordu’nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ilçede yapılan yatırımların devam ettiğini belirterek, “Yeni yılda da çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz” dedi.

Ordu’nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ilçede yapılan yatırımların devam ettiğini belirterek, “Yeni yılda da çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz” dedi.

Altınordu Belediyesi tarafından 2022 yılında hayata geçirilen alt ve üstyapı çalışmaları, yeni yılda da devam ediyor. Ekipler çalışmalar çerçevesinde çok sayıda vatandaşın yaşadığı, toplu konutların bulunduğu ve alternatif güzergah olmasının yanında ayıca şehirlerarası otogarın da bulunduğu Çiftlik Caddesi’nin bağlantı yollarında sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, 2022 yılında verimli çalışmaları hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Tören, “Yeni ufuklar ve yeni hedefler ile başladığımız 2023 yılını hizmetlerimiz ve eserlerimiz ile taçlandırmak üzere çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bir taraftan altyapı ve ulaşım yatırımlarımız, bir taraftan vizyon projelerimiz, bir taraftan da kültür sanat etkinliklerimiz ve sosyal sorumluluk projelerimiz ile dolu bir yıl bizleri bekliyor. Bir saniyemizi bile boşa geçirmeden Altınordu’yu hak ettiği hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Eskipazar Mahallesi’nde tamamlanan çalışmamız mahallemize, bölge sakinlerine ve şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Eskipazar Mahalle Muhtarı İlhan Karaağaç ve mahalle sakinleri, sıcak asfalt çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.