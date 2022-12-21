Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Aşkın Tören, çalışmaları ihtiyaç ve öncelikler doğrultusunda sürdürdüklerini söyledi.

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Aşkın Tören, çalışmaları ihtiyaç ve öncelikler doğrultusunda sürdürdüklerini söyledi.

Altınordu Belediyesi ekipleri, kırsal ve şehir merkezinde alt ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kırsal mahallelerde beton yol çalışmalarına devam ederken, kent merkezinde ise sıcak asfalt ve kilit taş uygulamalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Cumhuriyet Mahallesi’nin 41 sokağının alt ve üstyapısını yenileyen ekipler, son olarak mahallenin 3 sokağında daha altyapı ve sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı.

Çalışmaları değerlendiren Belediye Başkanı Aşkın Tören “İhtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda planlı bir çalışma yürütüyoruz. Hizmetlerimizi bütün şehir eşit hizmet ilkesinden sapmadan mahallelerimiz arasındaki geçmişten gelen hizmet açığını da dikkate alarak gerçekleştiriyoruz. Kesintisiz sürdürdüğümüz hizmet seferberliği ile geride tek bir mahallemizi ve tek bir insanımızı bırakmayacağız” dedi.

Mahalle Muhtarı Uğur Özcan ve vatandaşlar, çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.