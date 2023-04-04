Ordu’nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ilçe genelinde başlattıkları hizmetlerin devam ettiğini söyledi.

Altınordu Belediyesi, deprem felaketlerinin ardından Belediye Başkanı Aşkın Tören öncülüğünde çalışmalarını sürdürürken, hizmet ve projelerini de hayata geçiriyor. Belediye tarafından kırsal mahallelerde nitelikli bir ulaşım ağı hedefiyle başlatılan ve 71 mahalleyi kapsayan beton yol programını tamamlayan Altınordu Belediyesi, mevsimsel şartları da dikkate alarak çalışmalarını şehir merkezinde yoğunlaştırdı. Birçok noktada eş zamanlı altyapı, kaldırım, sokak yenileme ve sıcak asfalt çalışmalarını sürdüren belediye, Cumhuriyet Mahallesi’nde 13 sokağı daha ilk defa altyapı ile tanıştırdı. Sağlıklı altyapıya kavuşturulan sokaklarda sıcak asfalt çalışması da tamamlandı. Belediye tarafından Cumhuriyet Mahallesi’nde şimdiye kadar 63 sokağın alt ve üst yapısının yenilendiği belirtildi.

Çalışmaları değerlendiren Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Çalışma planımızı mevsimsel şartlar başta olmak üzere tüm etkenleri dikkate alarak oluşturuyoruz. Yoğun bir çalışma dönemi geçirdiğimiz kırsal mahallelerimizde ilk etap beton yol programımızı tamamladık. Ardından mevsimin kışa dönmesiyle birlikte hava şartlarının çalışmaya daha elverişli olduğu şehir merkezinde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Şehrim merkezinde birçok noktada altyapı ve üstyapı çalışmalarımız devam ediyor. Bir yandan deprem bölgesinde yaraları sarmak ve hayatı normale döndürebilmek adına seferberlik ruhu ile çalışmalarımızı sürdürürken bir yandan da şehrimize ve hemşerilerimize hizmetlerimiz devam ediyor. Mahallelerimizin eksiklerini tamamlamaya ve vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Yapılan çalışmaları takdirle karışladıklarını belirten Cumhuriyet mahallesi muhtarı Uğur Özcan ve mahalle sakinleri teşekkürlerini ilettiler.