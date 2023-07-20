Ordu’nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, 8 Temmuz tarihinde etkili olan sağanağın ardından heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan 60 mahallede 227 yolun ulaşıma açıldığını söyledi.

Ordu’da 8 Temmuz tarihinde başlayan ve 3 boyunca Altınordu’yu etkisi altına sağanak ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de altyapı ve yollarda ağır hasarlar oluşturdu. Altınordu Belediyesi’nin, oluşan hasarı ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaları sürerken, afetin ardından çalışmaları sahadan yöneten Belediye Başkanı Aşkın Tören, kırsalda 50’yi aşkın mahalleyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Yağışların ilk anından itibaren Altınordu Belediyesi, ilçe genelinde 60 mahallede heyelanlar nedeniyle kapanan toplam 227 ulaşıma açarken, yollarda yaşanan tahribatı ortadan kaldırmak için yapılan iyileştirme çalışmaları çerçevesinde ise 200 kilometre yolda reglaj yapıldı.

“Hasarları onarmaya devam ediyoruz”

Mahallelerde ana yolların ulaşımının açıldığını söyleyen Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Yaşanan heyelanlar sonucu kırsalda 60 mahallede kapanan 227 yolu kısa sürede ulaşıma açtık. Yine yaklaşan fındık hasat sezonu öncesinde vatandaşlarımızın bahçe yolları başta olmak üzere tüm kırsalda çalışmalarımız devam ediyor. Öte yandan devletimizin ilgili kurumlarıyla birlikte hasar tespit çalışmalarımız da sürüyor. Afetin sonuçları itibariyle hem fiziki hasarlarının ortadan kaldırılması, hem de sosyal yönlü hasarlarının onarılması için tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız. Devletimiz de tüm kurum kuruluş ve imkanlarını seferber etmiş durumda. Kısa sürede yaralarımızı saracağımıza olan inancım tamdır. Afetin olumsuz sonuçlarını hem şehrimizden kısa sürede silmeye, insanımızın yaralarını sarmaya devam ediyoruz” dedi.