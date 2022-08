Ordu’nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, her ay düzenlediği halk buluşmalarını sürdürerek, vatandaşların istek ve sorunlarını dinliyor.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’in, korona virüs salgını öncesi ve sonrasında düzenli olarak gerçekleştirdiği halk günü programları, tedbirler çerçevesinde devam ediyor.

Altınordu Belediye Meclis Salonu’nda 3 yıldır düzenli olarak her ay gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların istek ve sorunları çözüme kavuşturuluyor. Belediye Başkanı Aşkın Töreni toplantıda yaptığı konuşmada, “Biz 3 yıldır halk günleri ziyaretlerinde hemşerilerimizle, büyüklerimizle annelerimizle, arkadaşlarımızla bir araya gelme konusunu hiç ihmal etmedik. Pandemi zorunlu bir mesafe koysa da yine de askıya almadık. Ziyaret konusunda bir talep olduğunda kapımızın herkese açık olduğunu ifade ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren ziyaretimize gelen belediyemizde ağırladığımız hemşehrilerimizin sayısı on binleri geçmiş durumda. Bu şehrin çocuklarının hakikaten cennet köşesi olan bu topraklarda yaşaması, bu topraklarda üretmesi, bu topraklarda hayatını devam ettirmesi hepimizin en büyük arzusu. Tasarruf ekonomisi ve kendi bütçe imkanlarımızla öz kaynaklarımızla bugüne kadar yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen her bir sosyal olayda tüm imkanlarımızla vatandaşımızın yanında olmaya çalıştık. İnsanımıza, etini, sütünü, yoğurdunu, maydanozunu satıp evine, çocuğuna, askerdeki oğluna, tahsil yapan kızına veya gelinine, oğluna katkı yapan o çileli annelerimize katkı sunmak istiyoruz. Her canın bize emanet olduğu duygusundan ayrılmadan her kesimle halleşeceğiz, hatırlaşacağız, derdiyle dertleneceğiz” dedi.

Toplantıda Başkan Tören, vatandaşların taleplerini not alarak, sorunların çözümü yönünde ilgili birimlere talimatlar verdi.