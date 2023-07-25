Ordu’nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, artan yaz sıcakları ile birlikte oluşması muhtemel çevre ve görüntü kirliliğine karşı ekiplerin sahada olduklarını söyledi.

Altınordu Belediyesi ekipleri vardiya usulü ile 7 gün 24 saat mesai yapıyor. Ekipler, bir yandan rutin temizlik işlerini yerine getirirken, diğer taraftan da dezenfekte çalışmalarıyla bakteri oluşumuna ve çevre kirliliğine karşı önlem alıyor. Ekipler tarafından ayrıca 92 mahallede düzenli olarak çöplerin toplanıp bertaraf edilmesinin yanı sıra yeraltı ve yerüstü konteynerlerini dezenfekte edilerek, kötü koku yayılmasının ve bakteri üremesinin da önüne geçiliyor, hijyen çalışmalarıyla hastaneler, parklar, yeşil alanlar ve vatandaşın yoğunlukla kullandığı ortak alanlarda yıkama çalışmaları yürütülüyor.

Gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili konuşan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ilçe genelinde temizlik çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Başkan Tören, “Belediyemizin bütün birimleri gibi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz de geniş çaplı bir şekilde çalışarak, yaz-kış, gece-gündüz demeden şehrimizi köşe bucak temizlemek ve vatandaşlarımızı temiz bir şehirde yaşatabilmek için yoğun bir çaba gösteriyor. Yaz sezonunda şehrimizin artan nüfus yoğunluğunu da dikkate alarak takviye ettiğimiz ekiplerimiz 7 gün 24 saat esaslı bir mesai ile hizmetlerimizi sürdürüyor. Özverileri ve gayretleri için temizlik birimimizin emekçilerine, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Her yönüyle yaşanabilir bir şehir için tüm birimlerimizle şehrimizin ve hemşerilerimizin hizmetindeyiz” dedi