Ordu’da etkili olan sağanak ve heyelanların ardından Altınordu Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Aşkın Tören, özellikle kırsal mahallelerde hasarların fazla olduğunu belirterek, “Devletimiz yaraları saracak güçtedir “dedi.

Ordu genelinde 8 Temmuz tarihi akşam saatlerinde başlayan sağanak sonrası debisi yükselen Bülbül Deresi, Aziziye Deresi ve Zaferimilli Deresi taştı. Altınordu’nun bu dereler arasında kalan bölümlerinde su taşkınları yaşandı. Yağışların başladığı ilk andan itibaren sürekli olarak sahada ekiplerin ve vatandaşların yanında çalışmaları takip eden Belediye Başkanı Aşkın Tören, su baskını yaşanan ev ve işyerlerini ziyaret ederek sorunlara müdahale etti.

Altınordu Belediyesi çağrı merkezine bin 447 ihbar geldi

Altınordu Belediyesi çağrı merkezine vatandaşlardan gelen bin 447 telefon ihbarı değerlendirilerek kriz merkezine aktarıldı. Kriz merkezi tarafından tasnifi yapılan çağrılardan su taşkını yaşanan noktalardan gelen 346 vidanjör talebi temizlik birimince, 121 yol açma talebi ise fen işleri birimince karşılandı. Tüm iletişim kanalarından ulaşan çağrıların tamamı kriz merkezi tarafından değerlendirilerek öncelik sırasına göre ekipler yönlendirildi.

Sokaklar temizlendi

Aşırı yağışlarda meydana gelen su baskınlarına anlık müdahale eden ve su taşkını yaşanan noktalarda su tahliye çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, sokaklarda yaptığı bir uçtan diğer uca süpürme ve yıkama çalışmalarıyla aşırı yağışların olumsuz izlerini saatler içerisinde şehirden sildi. Su taşkınından etkilenen konutlar, işyerleri ve alanlar Altınordu Belediyesi ekiplerince yıkanarak temizlendi. Öte yandan afetten etkilenen ve desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara belediye tarafından gerekli destekler de sağlanıyor.

Kırsal mahallelerde çalışmalar devam ediyor

Kırsal mahallelerde göçük ve heyelanlar sebebiyle kapanan yollarda Fen işleri Müdürlüğü ekipleri sürekli olarak çalışma yürütürken, kırsal mahallelerin şehirle ulaşımını sağlayan ana arterlerde yaşanan olumsuzluklar giderildi ve ulaşım sağlandı. Ekiplerin mahalle bağlantı yollarında heyelan ve toprak kaymalarından kaynaklı olumsuzlukların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

“Devletimiz yaraları saracak güçtedir”

Altınordu Belediyesi’nin afetin olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesi noktasında devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte koordinasyon içerisinde seferber olduğunu ifade eden Başkan Aşkın Tören, Altınordu Belediyesi’nin tüm ekipleriyle birlikte cansiperane bir çalışma yürüttüğünü söyledi. Tören, “Öncelikle şehrimize ve hemşerilerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bölgemizi ve şehrimizi 3 gün boyunca etkisi altına alan ve afet niteliği taşıyan aşırı yağışlara karşı adeta seferberlik ilan ettik. Devletimizin kurum ve kuruluşlarıyla birlikte tüm ekip, ekipman ve personelimizle hem şehir merkezinde hem de kırsal mahallelerimizde sahada olmaya devam ediyoruz. Öncelikle şehir merkezinde derelerin taşması sonucu oluşan olumsuzlukların giderilmesinde cadde, bulvar, sokak fark etmeden tüm gücümüzle vatandaşımızın yanında yer aldık. Devletimiz tüm kurum kuruluş ve imkanlarıyla sahadadır. Yine devletimiz bu afetin sonuçlarını hem fiziki hem de sosyal yönlü olarak kısa sürede ortadan kaldıracak güç ve kudrettedir” dedi.

“Kırsalda ağır bir tablo ile karşı karşıyayız”

Yaşanan afetin bilançosunun kırsalda çok ağır olduğunu söyleyen Başkan Tören “Kırsal mahallelerimizde derelerin taşması ile oluşan heyelandan yollar, alt yapı ve tarım arazileri büyük oranda etkilenmiş ve hasara uğramıştır. Şehrimiz genelinde ve özellikle kırsal mahallelerimizde aşırı yağışlar nedeniyle ulaşımda aksama yaşanan tüm bölgelerde ekiplerimizin müdahaleleri sürüyor. Özellikle can kaybı olmaması en büyük tesellimizdir. Yağışlar öncesi şehrimiz genelinde aldığımız önlemler, ekiplerimizin yağış anında yaptığı etkili müdahaleler ve özverili çalışmaları ile büyük bir badire atlattık çok şükür. Bu noktada çalışmalara katkı veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza ve çalışanlarına fedakâr çalışma arkadaşlarımla birlikte teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.