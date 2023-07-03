Ordu’nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ilçe genelinde yürütülen altyapı ve ulaşım yatırımları ile mahallelerde yıllardır beklenen sorunları çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Altınordu Belediyesi, son etap çalışmalar çerçevesinde Eskipazar Mahallesi’nin 4 sokağında yaklaşık bin 500 metre yağmur suyu drenaj hattı çalışması yaptı. Tamamlanan altyapının ardından 1 kilometrelik güzergah sıcak asfalt ile buluşturularak, vatandaşların hizmetine sunuldu. Mahallede şimdiye kadar toplamda 3 kilometrenin üzerinde altyapı ve 4 kilometre sıcak asfalt çalışması ile 17 sokağın yenilendiği belirtildi.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ilçe genelinde çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Altınorduluların yaşam kalitesini arttırmanın gayretiyle ekiplerimiz 7 gün 24 saat çalışmalarına devam ediyor. Altınordu genelinde hayata geçirdiğimiz altyapı ve ulaşım yatırımlarıyla birçok mahallemizde yılların sorunlarını çözerken, Eskipazar Mahallemizde de 17 sokağı sil baştan yeniledik. İnsanıyla, şehir kimliğiyle estetiğiyle alt ve üst yapısı ile yenilenmiş sokakları, sıcak asfalt konforuna kavuşmuş yolları, modern yaşam alanları ile yaşanabilir bir Altınordu için tüm enerjimiz ve imkanımızla çalışmaya devam ediyoruz. Tamamlanan çalışmalar mahalle sakinlerimize ve şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Eskipazar Mahalle Muhtarı İlhan Karaağaç ise çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.