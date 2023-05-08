Ordu’nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ilçe genelinde her alanda çalışmaların sürdüğünü, altyapı ve ulaşım alanında önemli projelerin hayata geçirildiğini söyledi.

Altınordu Belediyesi tarafından ilçenin kırsal mahalleleri ile şehir merkezinde başlatılan çalışmaları devam ediyor. Ordu Devlet Hastanesi’ne şahsi araçları ile gelen vatandaşların, hastane çalışanlarının ve mahalle sakinlerinin sorun yaşadığı güzergah olan Şahincili Mahallesi’nin 2 sokağında çalışma başlatan Altınordu Belediyesi ekipleri tamamladıkları altyapı çalışmasının ardından yolları sıcak asfalt konforu ile buluşturdu.

Modern bir Altınordu’nun inşası için sürekli olarak ekiplerin sahada çalıştıklarını ifade eden Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Her alanda olduğu gibi altyapı ve ulaşım alanında da çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Biliyoruz yolumuz uzun ancak bu şehrin sorunlarını çözmeye, vizyonunu büyütmeye yeni yatırımlarla şehrimize yaşanabilir modern bir çehre kazandırmaya devam ediyoruz. Tamamlanan çalışmalarımız hemşerilerimize ve şehrimize hayırlı olsun” dedi.