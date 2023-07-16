Ordu’nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte afetin oluşturduğu hasarları hızlıca onarmak çalıştıklarını söyledi.

Ordu’da 8 Temmuz akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla üç gün boyunca süren sağanak sonrası meydana gelen olumsuzlukları ortadan kaldırmak için çalışmalar sürüyor. Altınordu Belediyesi ekipleri, şehir merkezinde derelerin taşması sonucu meydana gelen su baskınlarının izlerini sokaklardan silmede gayret gösterirken, kırsal mahallelerdeki mesaisi ise devam ediyor.

Sağanağın ilk anından bu yana sahadaki çalışmalara katılan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, kırsal mahallelerde daha büyük yıkıma yol açan afetin sonuçlarını yerinde görmek ve vatandaşların taleplerini dinlemek amacıyla başlattığı inceleme ziyaretlerini sürdürüyor. Şuana kadar kırsalda 40’dan fazla mahallede ziyaretlerini gerçekleştiren Başkan Tören, devletin tüm kurumları ile birlikte koordinasyon ve iş birliği içerisinde hareket ettiklerini, kısa sürede afetin olumsuz sonuçlarını ortadan kaldıracaklarını söyledi.

Gittiği her mahallede vatandaşların taleplerini de dinleyen Tören, “Analarımızın hayır dualarından aldığımız güç ile gece-gündüz demeden yollardayız. Mahalle mahalle ayak basmadık yer, dokunmadık gönül, sarılmadık yara kalmayıncaya kadar bize durmak yok. Şehrimizde afete dönüşen aşırı yağışların ilk anından bu yana sahada ekiplerimizle birlikte vatandaşlarımızın yanındayız, olmaya da devam edeceğiz. Mahallelerde sürdürdüğümüz incelemelerimizde afetin meydana getirdiği sorunlara titizlikle eğiliyor, her bir hemşerimizi samimiyetle dinliyoruz. Devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte afetin oluşturduğu hasarları hızlıca onarmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.