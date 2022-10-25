Ordu’nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın ören, 2023 yılı bütçelerinin 765 milyon TL olduğunu açıkladı.

Ordu’nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın ören, 2023 yılı bütçelerinin 765 milyon TL olduğunu açıkladı.

Altınordu Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı 2. Birleşimi, Belediye Başkanı Aşkın Tören’in başkanlığında gerçekleştirildi. 2023 yılı bütçe tasarısının görüşüldüğü toplantıda, yapılan çalışmalar da değerlendirildi.

Meclis oturumunda konuşan Belediye Başkanı Aşkın Tören, mali dengelenmenin ardından yatırım ve insan odaklı bütçeye geçtiklerini söyledi. Başkan Tören, “Bu bütçede mali disiplinden, dengelenmeden ve sıkılaştırmadan taviz vermeden hizmetten de tasarruf etmeden emin adımlarla yola devam ettiğimizi rakamlar ortaya koymaktadır. 2019 yılı itibariyle belediyemiz kaynaklarının yüzde 16’ya yakını sadece faize giderken, bugün biz bu oranı 2022 yılı bütçe gerçekleşmesinde yüzde 3’e, meclisimizin onayına sunduğumuz 2023 yılı bütçe tasarısında ise yüzde 2’ye indirmeyi başardık. Yani 2019 yılından bugüne bütçemizden faize giden payı yüzde 14 oranında azalttık. Bütçe içerisinde faize giden yüzde 14’lük bu payın yatırıma dönüşmesi demek. Çalışma arkadaşlarımızın iş aile yaşam dengesi içerisinde özlük haklarının mali haklarının iyileştirilmesi demek. Sosyal politikalarda ilave kaynak demek. Şehrimizin alt ve üst yapısında daha güçlü daha fazla yatırım demek. Belediyemizin daha fazla, daha etkin daha verimli hizmetleri yapabilmesi demek” dedi.

“Borçların bütçeye oranında yüzde 584’lük bir iyileşme sağlandı”

“2019 yılında belediyemizin sadece İller Bankası’na olan borcu bütçenin yüzde 187’isine tekabül etmekte iken, bugün meclisimizin onayına sunduğumuz 2023 yılı bütçemize bakıldığında ise İller Bankası borcunun bütçemizin yüzde 17,55’ine gerilediği görülmektedir” diyen Başkan Tören, “2019 yılında görevi devraldığımızda toplam borç tutarı gelir bütçesinin yüzde 260’ına tekabül etmekte iken, bugün ise borçlar toplamının bütçeye oranı yüzde 38’dir. Bu yönüyle de toplam borçları bütçenin karşılama oranında da yüzde 584’lük bir iyileşme sağlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Plan bütçe komisyonundan oy birliği ile meclise sevk edilen 765 milyon TL’lik Altınordu Belediyesi 2023 bütçesi, mecliste de oy birliği ile kabul edildi.