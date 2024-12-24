Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, ‘gönülleri giydiriyoruz’ projesi çerçevesinde öğrencilere kışlık kıyafet ve kitap hediye etti.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda birbirinden anlamlı çalışmalara imza atan Başkan Toptaş, ‘Gönülleri Giydiriyoruz’ sloganıyla devam eden proje kapsamında öğrencilerin kışlık mont, atkı, bere ve eldiven ihtiyaçlarını karşılıyor.

Başkan Toptaş, Onikişubat Belediyesi’nce temin edilen mont, atkı, bere ve eldivenleri öğrencilere takdim ederken, mahalle halkı ve velilerin taleplerini de dinledi.

Başkan Toptaş, projenin devam edeceğini belirterek şunları söyledi: “Önümüzdeki süreçte ilçe milli eğitim müdürlüğümüz ve okul müdürümüzle istişare içerisinde öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak açısından ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Bugün öğrencilerimize mont, kitap ve temizlik seti takdim ettik. Hediyelerimizin onların akademik başarılarına katkı sunmasını temenni ediyorum. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak, bizim için en büyük mutluluk kaynağıdır" diye konuştu.

Başkan Toptaş, projenin Onikişubat Belediyesi Sosyal Yardım İşleri ve Kültür Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak çalışması sonucu hayata geçirildiğini belirterek, okul müdürleriyle istişare içinde kış mevsiminde öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.