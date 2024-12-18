Onikişubat Belediyesi, Başkan Hanifi Toptaş, 170 öğrenciye mont, kitap ve temizlik seti hediye eden etti.

Onikişubat Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki AK Parti’nin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda birbirinden anlamlı çalışmalara imza atıyor.

Başkan Toptaş, ‘Gönülleri Giydiriyoruz’ sloganıyla gerçekleştirdikleri proje çerçevesinde Kale Mahallesi’nde bulunan Şehit Abdullah Tayyip Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde eğitim gören öğrencilere destek olmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, 170 öğrenciye mont, kitap ve temizlik seti hediye edildi.

Başkan Hanifi Toptaş, “Onikişubat Belediyesi olarak öğrencilerimizi desteklemek ve eğitim yolculuklarında onların yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Açıkça söylemek gerekirse biz birçok programa katılıyoruz ama bizleri en mutlu eden, en mutlu olduğumuz anlardan bir tanesi özellikle gençlerimizle olduğumuz anlar. Bizleri ağırladığınız için bir kez daha sizlere çok teşekkür ediyorum. Tabii gençlerimizi çok önemsiyoruz ve özellikle Onikişubat Belediyesi olarak da bu dönem içerisinde ilçemizin her alanında, her bölgesinde gençlerimize yönelik projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Onların yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Çünkü eğitimin önemini çok iyi biliyoruz. Burada da sizlere hem moral motivasyon açısından destek vermek hem sizlerin yanında olmak istedik. Aynı zamanda hediyelerimiz ve kitap setlerimiz olacak, onları da sizlerle paylaşmak istedik. Biraz önce hem hocalarımızla hem de muhtarımızla görüştük. İnşallah Kale Mahallemizde inşallah sizlerin özellikle üniversiteye hazırlık açısından değerli olduğunu düşündüğümüz bir gençlik merkezini de hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Bununla alakalı da istişaremizi yaptık. İnşallah iyi bir alan bulduğumuzda sizlere inşallah burada çok güzel bir mekân kazandıracağız” diye konuştu.