Onikişubat Belediyesi, spor yatırımları kapsamında amatör spor kulüplerine 1,5 milyon TL değerinde nakdi destek sağladı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, amatör sporun ve spor kulüplerinin güçlenmesi ile Kahramanmaraş takımlarının elde ettiği başarıların artmasına katkı sağlamak amacıyla desteklerine bir yenisini daha ekledi. Başkan Toptaş, futbol, voleybol, hentbol, çim hokeyi, güreş, golbol, yüzme ve atlı binicilik gibi 10 farklı branşı kapsayan destek programıyla 48 spor kulübüne toplamda 1,5 milyon TL değerinde nakdi yardım sağladı.

Yardımlar, kulüplerin malzeme ihtiyaçlarının karşılanması ve müsabaka masraflarının giderilmesi amacıyla kullanılacak. Arasta Çarşısı’nda düzenlenen programa Başkan Toptaş yanı sıra amatör spor kulüpleri temsilcileri, sporcular ve davetliler katıldı.

“Hanifi Toptaş başkanımızın desteğini çok önemsiyoruz”

Programın açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ekrem Karaoğlan, Başkan Hanifi Toptaş’a desteklerinden ötürü teşekkür ederken, “Amatör spor kulüpleri olarak onur duyduk, bu desteği de çok önemsiyoruz. Ortaya koyduğunuz vizyon ve spora bakış açınız için çok teşekkür ediyorum. Bizler ASKF olarak yaşamış olduğumuz asrın felaketinden sonra kısıtlı imkânlarla tüm kategorilerde faaliyetlerimize devam ediyoruz. En iyi yatırımın gençliğe yapılan yatırım olduğunu her zaman söylüyoruz. Gençlerimizin sağlıklı ve ülkemize faydalı bireyler olması için spor kulüplerimize yerel yönetimlerimizin yaptığı maddi ve manevi destekler çok kıymetlidir. Sizin de sporun içinden gelmeniz sebebiyle bizi iyi anlayacağınıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Batıpark’ın tozunu yuttuk, o yüzden sporun ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş da konuşmasına asrın felaketi depremlerde ve geçtiğimiz gün Bolu’da meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı dileyerek başladı. Amatör spor kulüplerinin profesyonel sporun temelini oluşturduğunu kaydeden Başkan Toptaş, “Amatör spor kulüplerinin ne manaya geldiğini çok iyi bilen ve aynı zamanda da bu ailenin içinden gelen biri olduğumu belirtmek isterim. Amatör spor kulüpleri aslında profesyonel sporun temelini oluşturan, toplumsal dayanışmanın en önemli unsurlarından biridir. Sizlerin çabalarıyla nice şampiyonların yetişeceğine ve Kahramanmaraş’ın adını ulusal ve uluslararası platformlarda duyuracağınıza inanıyoruz. Sadece sporcu yetiştirmekle kalmayıp, bütün bireylerimizin daha sağlıklı, daha özgüvenli yetişmesini sağladığını da çok iyi biliyoruz. Kendi yaşamımdan da çok iyi biliyorum, önce de dediğim gibi kendimi bu aileden biri olarak görüyorum. Çocukluğumun geçtiği yerler, özellikle Batıpark Spor Salonu’nun olduğu yerlerdi. Oranın tozunu yuttuk. Sporun bir ülkenin geleceğini oluşturan en büyük unsurlardan bir tanesi olduğunu ifade etmek isterim. Sporla birlikte çok daha karakterli, çok daha bilinçli gençler yetiştiriyoruz” şeklinde konuştu.

“48 spor kulübüne toplamda 1,5 milyon TL’lik nakdi destek sağlıyoruz”

10 farklı branşta faaliyet gösteren 48 spor kulübüne toplamda 1,5 milyon TL’lik nakdi destek sağladıklarını kaydeden Başkan Toptaş, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bu destekle, kulüplerimizin ihtiyaçlarını karşılayarak sporcularımıza daha iyi imkanlar sunmayı amaçlıyoruz. Bunu sadece amatör spor kulüplerimize değil, gençlerimizin, şehrimizin ve ülkemizin geleceğine bir yatırım olarak görüyoruz. Okulları ne kadar önemsiyorsak, amatör spor kulüplerimizi de o kadar önemsiyoruz. Bizler, gençlerimizin sadece spor alanında değil, her alanda başarılı bireyler olarak yetişmesini arzuluyoruz. Çünkü biliyoruz ki spor, disiplin, azim ve mücadele ruhu kazandırır. İşte bu değerlerin her birine sahip gençlerimizin gelecekte hem kentimize hem de ülkemize büyük katkılar sunacağına inanıyorum. Yanınızdayız, içinizdeyiz ve bundan sonrasında da desteklerimize devam edeceğiz. Onikişubat Belediyesi olarak, amatör spora destek olmaya, bu alandaki faaliyetleri geliştirmeye devam edeceğiz. Emeği geçen tüm kulüp yöneticilerimizi ve sporcularımızı tebrik ediyor, desteklerimizin kulüplerimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”

Başkan Toptaş, 48 spor kulübü için hazırlanan 1,5 milyon TL’lik temsili çeki, spor kulüplerinin yöneticilerine takdim etti.