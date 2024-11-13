Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, “Sorunlarımızı yerinde görüyor, vatandaşlarımızın önerilerini alıyor ve ekiplerimizi yetkilendirip hızlıca çalışmaları başlatıyoruz. Kısacası, istişarenin ve durmadan çalışmanın bizi başarıya götüreceğine inanıyoruz” dedi.

‘Birlikte Onikişubat’ sloganıyla başladığı görevinde, istişareye ve sorunların yerinde çözümüne verdiği önemi her fırsatta hissettiren ve bir an olsun vatandaşların yanından ayrılmayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, mahalle ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.

Çamlık Mahallesi’ne çıkarma yapan Başkan Toptaş, Çamlık başta olmak üzere Saçaklızade, Necip Fazıl, Fatih ve Divanlı mahalle muhtarları ile bir araya gelerek hem çalışmaları inceledi hem de vatandaşların sorunlarını yerinde dinleyerek çözüm önerilerine ilişkin istişarelerde bulundu.

Vatandaşlardan gelen öneri ve talepleri dikkate aldıklarını vurgulayan Toptaş, belediye ekiplerinin sorunlara hızlı ve etkili çözümler üretebilmesi için yerinde incelemelerin önemine dikkat çekti.

Başkan Toptaş, “Bugün yine çiçek gibi bir gün başlangıcı yaptık. Vatandaşlarımızla birebir görüşerek onların öneri ve taleplerini dinledik. Bizim için sahada olmak, vatandaşın içinde olmak, her şeyden önce geliyor. Sorunlarımızı yerinde görüyor, mahalle muhtarlarımızla birlikte çözüm yolları üzerine istişare ediyoruz. Ardından ekiplerimizi yetkilendirip hızlıca çalışmaları başlatıyoruz. İstişarenin ve durmaksızın çalışmanın bizi başarıya götüreceğine inanıyoruz” dedi.