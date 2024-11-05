Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, vatandaşların yol konforunu ve standartları artırma noktasında çok büyük bir gayret içerisinde olduklarını belirterek, "Adeta bir asfalt seferberliği başlattık" dedi.

Onikişubat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan Hanifi Toptaş öncülüğünde Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ulaşım yatırımlarına imza atarak ilçenin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. Osmangazi Mahallesi’nde tamamlanan asfalt çalışmaları vatandaşların hizmetine sunuldu. Konforu artan yollar, mahalle sakinlerinin günlük hayatında önemli bir iyileşme sağlarken, bölgedeki esnafın da memnuniyetini kazandı.

Başkan Toptaş da mahallede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Esnaf ve vatandaşla buluşan Toptaş görüş ve taleplerini dinledi.

Başkan Toptaş, göreve başladıkları günden itibaren özellikle vatandaşların temel sorunlarının çözülmesi anlamında çok büyük bir gayret içerisinde olduklarını belirterek, "Deprem sonrası süreçte göreve başlamamız sebebiyle özellikle kısa, orta ve uzun vadeli programlar geliştiriyoruz. Özellikle kısa vadede çözülmesi gereken problemler vatandaşlarımızın hem sahada karşılaştığımızda hem de muhtarlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde özellikle yol sorununun önemli olduğunu gözlemledik. Bu günden itibaren de tüm mahallerimizde yol standardının artması adına programlar geliştirdik. Bugün de Osmangazi Mahallesi’ndeyiz. Her mahallemizde yoğun bir şekilde özellikle vatandaşlarımızın hem yol konforunu ve standartları artırma noktasında çok büyük bir gayret içerisindeyiz. Adeta bir asfalt seferberliği başlattık. Deprem sonrası süreçte özellikle hem yollarımızın hem yine ara mahallelerimizde merdivenlerimizin yine aynı şekilde kaldırımlarımızın ciddi şekilde tahrip olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımızın en büyük beklentilerinden bir tanesi özellikle kendi yaşam alanları içerisindeki sorunların bir an önce çözülmesi meselesiydi. Hızlı bir reaksiyon aldık. Gerçekten çok büyük bir özveri ve gayret içerisinde çalışıyoruz. İşlerimizi hassasiyetle takip ediyoruz. Yoğun bir şekilde mücadele ediyoruz. Genel olarak işlerimizi etaplandırdık. Bundan sonraki süreç içerisinde etap etap yoğun kullanılan yerlerden az kullanılan yerlere doğru tüm mahallelerimizde çalışmalarımızı çok hızlı bir şekilde sürdüreceğiz. Hem merkezde hem de kırsaldaki vatandaşlarımızın genel sorunlarının çözülmesi anlamında gayret göstermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.