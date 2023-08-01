Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer ve Beldibi pazarlarının ardından bugün Tekirova Mahallesi’nde Salı günleri kurulan pazar yerinde vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Muharrem ayı dolayısıyla ilçe genelinde kurulan pazar yerlerinde aşure ikramında bulunan Başkan Topaloğlu’na, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Kemer Belediyesi Meclis Üyesi Recep Yılmaz, belediye birim müdürleri, Tekirova Mahalle Muhtarı Mustafa Barış ve Başkan Topaloğlu’nun eşi Fikriye Topaloğlu eşlik etti.

Kemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün açtığı stantta vatandaşlara aşure ikramında bulunan Başkan Topaloğlu, vatandaşlarla da sohbet etti.

Başkan Topaloğlu, yaptığı açıklamada, Muharrem ayının önemine dikkat çekerek, bu ayın birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi olduğunu söyledi.

Kemer Belediyesi olarak ilçede kurulan her pazar yerinde vatandaşlara aşure ikramında bulunacaklarını ifade eden Topaloğlu, tüm Kemerlilerin Muharrem ayını tebrik ettiğini kaydetti.