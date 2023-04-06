Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kuzdere Mahallesi’nde kurulan sebze ve meyve pazarında tezgah açan esnafı ziyaret ederek, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Kemer Belediyesi’nin “Her mahalleye bir kapalı Pazar yeri” sloganı ile hizmete açtığı Kemer’in ilk modern kapalı pazar yeri olma özelliği taşıyan Kuzdere semt pazarında tezgah açan esnafı ziyaret eden Belediye Başkanı Topaloğlu, esnafın istek ve şikayetlerini de dinledi.

Pazar alanına alışveriş için gelen vatandaşlarla da sohbet etmeyi ihmal etmeyen Başkan Topaloğlu, pazar esnafına hayırlı ve bol kazançlar diledi.