Her fırsatta hasta ve yaşlıları ziyaret eden Başkan Topaloğlu amaçlarının her zaman vatandaşların yanında olduğunu hissettirmek olduğunu söyledi.Hasta ziyaret etmenin önemine değinen Başkan Topaloğlu, ”Hastalık ve sağlık bizler için. Rabb’im öncelikle her şeyin hayırlısını nasip etsin. Kültürümüz bize yaşlıya saygı, hastaya ve büyüğe ziyarette bulunmayı öğretti. Böyle ziyaretler bizi bir yapıyor, birbirimize yaklaştırıyor. Hastalarımıza da moral oluyor. Onların isteklerini de dinliyoruz. Bu vesile ile buradan tüm hastalarımıza Allah’tan şifa diliyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum“ diye konuştu.