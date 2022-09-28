Antalya Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, son yapılan üniversite sınavında dereceye giren ve Kemer birincisi olan öğrencilere bilgisayar ve telefon hediye etti

Antalya Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, son yapılan üniversite sınavında dereceye giren ve Kemer birincisi olan öğrencilere bilgisayar ve telefon hediye etti

Kemer birincisi olan Büşra Sidre Çelik ve babası Hasan Çelik, Kemer birincisi Alperen Ayberk’in babası Mustafa Ayberk ve Kemer birincisi Refiye Aleyna Denizhan ailesi Belediye Başkanı Topaloğlu ile bir araya geldi. Başkan Necati Topaloğlu, öğrencilerden Büşra Sidre Çelik ve Alperen Ayberk’e bilgisayar, Refiye Aleyna Denizhan’a ise telefon hediye etti.

Başkan Topaloğlu, öğrencilerin geleceğin mimarları olduğunu belirterek, öğrencilere destek olmanın asli görevleri arasında olduğunu söyledi.

“Eğitim varsa gelecek var” sloganıyla yola çıktıklarını anlatan Topaloğlu, “Öğrencimizin ve diğer öğrencilerimizin ailelerinin ziyareti bizleri mutlu etti. Bazı öğrencilerimizin bilgisayar ve telefona ihtiyacı varmış. Geçen ayki meclisimizde bu çocuklarımızın ihtiyacını karşılamak için oy birliği ile karar aldık. Meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin ihtiyaçlarını belediye olarak karşıladık. Eğitimin olmadığı bir yerde başarı olmaz. Kemer Belediyesi olarak eğitime her alanda destek vermeye devam edeceğiz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz” diye konuştu.

Öğrencilerden Büşra Sidre Çelik ise “Eşit ağırlıkta Türkiye 86’ncısıyım. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesini yüzde 100 burslu olarak kazandım. Başkanımızın Bizlere yaptığı katkılar çok önemli. Özellikle ücretsiz servis imkanı çok güzel. Yakıt masrafları ve okula gidip gelmekte zorlanıyorduk. Bu konu çok teşvik edici bir şey. Ayrıca üniversiteyi kazanan öğrencilere verilen burs imkanı çok güzel. Başkanımızın her fırsatta yanımızda olduğunu hissediyoruz. Başkanımızın eğitim alanında attığı adımları taktir ediyorum. Bizler bu ülkenin geleceğiyiz. Öğrencilere yapılan yatırımlar geleceğe dönük yatırımlar ”