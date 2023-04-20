19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçedeki şehit ailelerini ziyaret ederek, ramazan bayramlarını kutladı.

11 ayın sultanı Ramazan ayının son gününde 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek ve 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçedeki şehit ailelerini ziyaret ederek, ramazan bayramlarını kutladı. Şehit ailelerinin bayramını kutlayan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Bugün rengini şehitlerimizin mübarek kanından alan şanlı bayrağımızın gölgesinde millet olarak huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak ve bayramlarımızı özgür ve huzurlu bir şekilde kutluyorsak bunu hayatlarının baharında fedai can eden aziz şehitlerimizin ve bu uğurda çarpışan kahraman gazilerimize borçluyuz. Onların, vatan ve millet için yaptığı fedakarlığın değeri hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar yüce ve büyüktür. Millet olarak bu topraklar üzerinde özgürce yaşamamızı sağlayan, vatanı ve milleti uğruna fedakârlıkların en büyüğünü yapmış olan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bu vesile kıymetli şehit ailelerimizin ve 19 Mayıslı hemşerilerimizin Mübarek Ramazan Bayramını kutluyorum” dedi.