Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, özellikle son dönem cem evlerine yapılan saldırıları şiddetle kınadığını belirterek, “Hep birlikte birbirimize saygı içerisinde, nefret söylemi olmadan yaşayacağız. Bir olacağız” dedi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, özellikle son dönem cem evlerine yapılan saldırıları şiddetle kınadığını belirterek, “Hep birlikte birbirimize saygı içerisinde, nefret söylemi olmadan yaşayacağız. Bir olacağız” dedi.

Belediye Başkanı Topaloğlu, Kemer Alevi Kültür Derneği’ni ziyaretinde, Alevilerin Muharrem Ayını kutlarken son dönemde cem evlerine yapılan saldırıları şiddetle kınadığını söyledi. Ziyarette, Kemer Alevi Kültür Derneği Başkanı Ali Akar’ın yanı sıra Dernek Başkan Yardımcısı Ali Aslan, Yönetim Kurulu Üyeleri Serdar Abuşka, Bülent Demir ve Şube Sekreteri Ertunç Pekesen de yer aldı.

“Bir olacağız”

Başkan Topaloğlu, özellikle son dönem cem evlerine yapılan saldırıları şiddetle kınadığını belirterek, “Alevi dostlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Aleviler bu ülkenin sigortasıdır. Hep birlikte birbirimize saygı içerisinde, nefret söylemi olmadan yaşayacağız. Bir olacağız. Her zaman yanınızdayız. Yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Provokatif hareketleri de şiddetle kınıyoruz”

Kemer Alevi Kültür Derneği Başkanı Ali Akar da Başkan Necati Topaloğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Başkanımız her zaman bizlerle birlikte. Ziyaretlerinden ve bu duyarlı duruşundan dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Son dönem cem evlerimize gerçekleşen provokatif hareketleri de şiddetle kınıyoruz. Biz inancı ne olursa olsun herkese saygılıyız, aynı saygıyı da kendimize bekliyoruz” diye konuştu.