29’uncu MITT Moskova Turizm Fuarı’nda tanıtım çalışmalarına devam eden Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, gazetecilerle bir araya geldi.

Bu yıl 29’uncusu düzenlenen MITT Moskova fuarına katılan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, fuar alanında Kemer Belediye Başkan yardımcısı Emin Gül’le tanıtım çalışmalarına devam ediyor. Fuarın ikinci gününde Kemer standına gelen Rus haber ajanlarının muhabirleri ile sohbet eden Başkan Topaloğlu daha sonra muhabirlere Kemer hakkında bilgiler verdi.

Yapılan röportajlarda Kemer’in yalnızca deniz, kum ve güneşle değil, tarihi doğal alanları ve düzenlenen aktiviteleri ile de ön planda olduğuna işaret eden Topaloğlu, Türkiye’de Rus tatilcilerin en çok ilgi gösterdiği turizm destinasyonlarının başında Kemer’in geldiğini belirterek, bu yıl da Rus misafirleri Kemer’de ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını söyledi.