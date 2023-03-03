Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Göynük ve Arslanbucak mahallelerinde kurulan sebze ve meyve pazarında tezgah açan esnafı ziyaret ederek hayırlı ve bol kazançlar temennilerinde bulundu.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Göynük ve Arslanbucak mahallelerinde kurulan sebze ve meyve pazarında tezgah açan esnafı ziyaret ederek hayırlı ve bol kazançlar temennilerinde bulundu.

Göynük ve Arslanbucak mahallelerinde cuma günleri kurulan sebze ve meyve pazarında tezgah açan esnafla tek tek selamlaşan Belediye Başkanı Topaloğlu, alışveriş için pazara gelen vatandaşlarla da sohbet etti.

Pazar esnafının şikayet ve isteklerini de dinleyen Başkan Topaloğlu, gelen şikayet ve istekleri değerlendireceklerini belirterek, pazar esnafına hayırlı işler temennisinde bulundu.