19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu 2022-2023 Yılı Eğitim ve Öğretim sezonu yarıyıl tatiline girerken,19 Mayıs İlçesi Şehit Burhan Yazıcı ilk ve ortaokulunda eğitim ve öğretim gören öğrencilerin karne heyecanına ortak olarak, öğrencilere karne dağıttı.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu 2022-2023 Yılı Eğitim ve Öğretim sezonu yarıyıl tatiline girerken,19 Mayıs İlçesi Şehit Burhan Yazıcı ilk ve ortaokulunda eğitim ve öğretim gören öğrencilerin karne heyecanına ortak olarak, öğrencilere karne dağıttı.

2022-2023 Yılı Eğitim ve Öğretim sezonu ilk yarısının tamamlanması ile birlikte 15 günlük tatile girecek olan öğrencilerle bir araya gelen ve öğrencilere karnelerini dağıtan, Başkan Topaloğlu, “Çocuklarımız yorucu ve yoğun tempolu bir eğitim öğretim sürecini tamamladılar. Öğrencilerimize en büyük tavsiyemiz yarıyıl tatilinde bol bol dinlenip, kitap okumalarıdır ”dedi.

Hepiniz ilerde çok iyi meslekler edinecek, çok iyi yerlere geleceksiniz ben buna inanıyorum, diyen Başkan Topaloğlu, ”Bende sizler gibi bu heyecanı defalarca yaşadım. Bu gün sizlerin bu heyecanına ortak olmak istedim. Eğitim ve öğretim adına üzerimize düşen ne varsa yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü eğitim varsa gelecek var. Tüm öğrencilerimize eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar diliyor, iyi tatiller diliyorum” diye konuştu.