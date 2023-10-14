Antalya’nın Kemer Belediyesi Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu’nda ücretsiz üniversite eğitimi alan 400 öğrenci, kurstaki öğretmenlerle beraber Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nu yemekte misafir etti. Kurs Müdürü Saut Göv ve öğretmenlerin de katıldığı etkinlikte, öğrenciler evlerinde hazırladıkları birbirinden lezzetli yemekleri Başkan Topaloğlu ile paylaştı.

Öğrencilerle yemek yiyen Başkan Topaloğlu, yemek sonrasında yaptığı konuşmada, Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu’nda bu yıl ücretsiz üniversite eğitimi alan öğrencilerle ilk defa bir araya geldiklerini belirterek, öğrencilerin önünde uzun bir yol olduğunu söyledi.

Sizlerin en iyi şekilde eğitim alması için çalışıyorum

Başkan Topaloğlu, geçen sene kursta eğitim alan birçok öğrencinin iyi üniversitelere yerleştiğine işaret ederek, “Geçen sene Şevval Yağmur Öztürk kızımız vardı. Türkiye 117’ncisi, Antalya ve Kemer birincisi oldu ve Koç Üniversitesi’ne gitti. Sizler neden gitmeyesiniz? Öğretmenleriniz ve aileleriniz sizler için çok özverili çalışıyor. Necati hoca olarak ben de sizin en iyi şekilde eğitim almanız için çalışıyorum. Bugün ben sizin misafirinizdim. Bundan sonraki süreçte siz benim misafirim olacaksınız. Sizleri seviyoruz. Hepinizin gözlerinden öpüyorum” dedi.

Başkan Topaloğlu, öğrencilere Cumhuriyet’in 100’ncü yılına özel tişört vereceklerini sözlerine ekledi.