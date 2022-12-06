Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu öğretmenleri ve öğrencilerinin Kemer Merkez İlkokulu öğrencileriyle yaptığı pasta etkinliğine katılarak heyecanlarına ortak oldu.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu öğretmenleri ve öğrencilerinin Kemer Merkez İlkokulu öğrencileriyle yaptığı pasta etkinliğine katılarak heyecanlarına ortak oldu.

Belediye Başkanı Topaloğlu’nun Göynük Belediye Başkanlığı zamanında yaptırdığı Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu öğretmenleri ve öğrencileri, Kemer Belediyesi’nin destekleriyle Merkez İlkokulu’nda öğrencilerle pasta yaptı.

Etkinliğe katılan Başkan Topaloğlu, etkinlik öncesi okuldaki öğrencilerle sohbet etti. Geleceğin teminatı öğrenciler, karşılarında gördükleri Başkan Topaloğlu’na sarılarak imza aldı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kemer Belediyesi tarafından yaptırılan aşçı kıyafetlerini giyen minik öğrenciler, Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu öğretmenleri ve öğrencileriyle pasta yaparak keyifli anlar yaşadı.

Hayatlarında ilk defa pasta yapan öğrenciler, kimi zaman heyecanlandı kimi zaman da mutlu oldu. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte Başkan Topaloğlu da öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Başkan Topaloğlu, etkinlik sonrası yaptığı açıklamasında, Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulunu Göynük Belediye Başkanlığı zamanında yaptırdığını hatırlatarak, okuldaki öğretmenlerin ve öğrencilerin 1. sınıf öğrencilerine pasta yapmayı öğrettiğini söyledi.

Etkinlikte çok güzel bir atmosfer olduğuna dikkat çeken Topaloğlu, “Çocukların yüzündeki sevinci görmek bizi mutlu ediyor. Çocuklar hayatları boyunca bu anı unutamayacak. Güzel bir etkinlik oldu. Öğretmen ve öğrencilerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.