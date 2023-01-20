Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ilçede çok sayıda projeye imza attıklarını ve imza atmaya devam ettiklerini belirterek, “Birileri gibi sağda solda konuşarak vakit geçirecek zamanımız yok. Biz Kemer için çalışıyoruz” dedi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ilçede çok sayıda projeye imza attıklarını ve imza atmaya devam ettiklerini belirterek, “Birileri gibi sağda solda konuşarak vakit geçirecek zamanımız yok. Biz Kemer için çalışıyoruz” dedi.

"Göynük pazar yerinin ihalesi yapılacak"

Kemer’e ilk modern kapalı pazar yeri olan Kuzdere kapalı pazar alanını kazandırdıklarını hatırlatan Başkan Topaloğlu, şu anda yapımı tamamlanmak üzere olan Çamyuva kapalı pazar yeri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Topaloğlu, Çamyuva’da yapımı devam eden pazar yerinin bitmek üzere olduğuna değinerek, “Burası şu anda eli kulağında ve bir hafta on güne kadar teslim edilecek. Orada dükkanlarımız da var. 7/24 açık olsun diye manav, şarküteri ve balıkçılarda tezgah açabilecek. Yöre halkımız da bundan faydalanacak. Göynük’ün pazar yeri de şu anda ihale servisine gönderildi. İhale hazırlıkları yapıyorlar. En kısa zamanda da Göynük’ün pazar yeri ihaleye çıkacak” dedi.

Kındılçeşme’ye mangal alanı

Kındılçeşme Günübirlik Kamp Alanı’nda belediyeye ait olan yerde çalışma yaptıklarına değinen Başkan Topaloğlu, konuşmasına şu şekilde devam etti: “Burada belediyeye ait bir eğlence yeri vardı. Çalıştıran arkadaşa rica ettik ve bıraktı. 3 yıldır halkımız orayı piknik yeri olarak kullanıyor. Bu noktaya ekstra olarak mangal yeri ve piknik masaları yapıyoruz. Bir buçuk aya kadar o alana 30’a yakın mangalın yer aldığı bir alan yapılacak. Şömine gibi olacak ve herkes gelip burayı ücretsiz kullanabilecek. Kemer’deki vatandaşımız hafta sonu burada buluşacak.”

Topaloğlu, Mustafa Ertuğrul Aker Parkı’nda yenileme çalışmaları yaptıklarına da işaret ederek, “Yerli ve yabancı misafirlerimizin uğrak yeri olan Deniz Kafe’miz var. Mutfak kısmında arkadaşlarımız büyütme çalışmalarını yaparak genişletiyorlar. Sezon başlamadan önce Deniz Kafe daha fazla kişiye hizmet verecek. Verilen hizmetten ve fiyatlardan vatandaşlarımız memnun. Aileler bize burayı Kemer’e kazandırdığımız için teşekkür ediyor. Bunlar güzel şeyler.” diye konuştu.

65 bin metrekarelik taş döşeme ihalesi tamamlandı

Kuzdere Mahallesi’nde altyapıya büyük yatırım yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür ettiğini ifade eden Başkan Topaloğlu, “ASAT olarak Kuzdere’mize 50 milyon liralık altyapı çalışmasına başladılar. Şu anda müteahhit kanalizasyon ve içme sularını yapıyor. Biz de bir an önce vatandaşımız bu alanı kullanabilsin diye 65 bin metrekare taş döşeme ihalesine çıktık. Bu ihaleye 13 firma girdi ve biri aldı. Sözleşmesi de yapıldı. Taşı, kumu ve malzemeyi biz vereceğiz. Kuzdere halkımıza hayırlı olsun.” ifadelerine yer verdi.

Tekirova’nın tapuları dağıtılacak

Yıllardan bu yana tapu sorunu olan Tekirova’nın tapularının tamamlandığını aktaran Topaloğlu, “Cumayeri mevkisi dışında Tekirova’nın tapularını Şubat ayı içerisinde vereceğiz. Şu anda sadece tapuların yazılmasını bekliyoruz. Yazıldıktan sonra tapuları Tekirova halkımıza teslim edeceğiz.” dedi.

"Kemer’i tanıtmak için kollarımızı sıvadık"

Kemer’in geçim kaynağının turizm olduğuna vurgu yapan Topaloğlu, açıklamalarına şu şekilde devam etti: “İlk iki yıldır pandemi nedeniyle turizm çalışmalarında bir atak olmadı ama bu sene Londra Fuarı ile bu işe başladık. Kemer’i tanıtmak için kollarımızı sıvadık. Hatta Londra Fuarı’nda İngiltere’nin en büyük turizm acentesi olan Jet2’den bir randevu istedik. Görüşmemiz sağlandı. 40 bin avroluk bir tanıtım bütçesi oluşturuluyor. Jet2 seyahat acentesi gittiği her yerde Kemer’in tanıtımını yapacak. 8 Şubat tarihinde İstanbul’daki EMİTT Fuarı’nda onlarla tekrar bir görüşme yapacağız ve sözleşme imzalayacağız. Bu sayede Kemer İngiliz misafirlere tanıtılmış olacak. Daha sonra Hollanda’da Utrecht Fuarı’na gittik. Hollanda’da da Türkiye’ye ve Antalya’ya ilgi çok fazlaydı. Fuar alanında seyahat acenteleriyle görüştük. Kemer Kaymakamımız Sayın Hüseyin Çam da bizimle beraberdi. Hollanda ve Belçika’dan Kemer’e erken rezervasyonlarda çok fazla ilgi var. Bu bizi mutlu ediyor. Önümüzdeki günlerde Estonya Fuarı var. Arkasından dünyanın en büyük turizm fuarlarından olan Berlin Fuarı var. Daha sonra Romanya’daki fuara katılıyoruz. Bu fuarlarda Kemer’imizi en iyi şekilde tanıtmak için çalışıyoruz. Bu yıl aldığımız bilgilere göre turizm çok iyi olacak. Geçen sene bu yaralarımızı bir nebzede olsa sardık. Kemer’de kış aylarında açık kalan otel sayısında artış olacak. Barut Otel’in sahibi Sayın Haydar Barut da kışın Kemer ilçe merkezinde bulunan otellerini açacaklarını söyledi. Bu Kemerimiz için çok önemli bir konu.”

Denizcilik fakültesi ve öğrenci yurdu

Kuzdere Mahallesi’nde Denizcilik Fakültesi ve 300 kapasiteli öğrenci yurdu yapılacağını da hatırlatan Başkan Topaloğlu, “Kuzdere Mahallesi’nde 12 dönümlük yere Denizcilik Fakültesi ve 300 öğrenci kapasiteli yurt yapıyoruz. Bu konuyla ilgili Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan ile görüşmemizde rektör hanım yurt şartı sunmuştu. Biz de hayırsever bir iş insanıyla görüştük ve 300 kapasiteli yurt için anlaştık. Önümüzdeki günlerde inşaata başlayacaklar. Fakülte için de İstanbul’da bir hayırsever ile görüştük. Kemerimize hayırlı olsun.” diye konuştu.

Eğitime yaptığı katkılarla adından sıkça söz ettiren Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, eğitim alanında yaptıkları hizmetlerle ilgili de şunları söyledi: “Kemer’de ana sınıfından 8’nci sınıfa kadar eğitim alan tüm öğrencilerimize ücretsiz kırtasiye malzemesi veriyoruz. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının kırtasiye malzemelerini de aldık ve hazır şekilde depoda bekliyor. Velilerimiz bu konuda endişe etmesin. Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu’nda 300 öğrencimiz ücretsiz şekilde eğitim alıyor. Hiçbir eksikleri yok. Bölgemizdeki turizmcilerin desteğiyle 925 öğrenciye ayda 700 lira burs desteği veriyoruz. Bu seneye bin lira olacak”.

"Öğrenciler için 15 milyon 96 bin lira ödenek"

Kemer’de eğitim alan lise öğrencilerinin de ücretsiz taşınmasını sağladıklarına dikkat çeken Topaloğlu, “Lise öğrencilerimizi ücretsiz olarak taşınmasını sağlıyoruz. Biz yasaya göre araç kiralama yapıyoruz. Öğrenci sayısına göre yapmıyoruz. Araç kiralıyoruz. İlk önce bin 690 öğrenci için ihaleye çıktık. Bu öğrencileri 92 araç taşıyacaktı. Sonradan öğrenci sayısı bin 375 oldu ve araç sayısı 52’ye düştü. Biz 21 tane firmayı ihaleye davet ettik. İhalelerimize şartları tutan herkes girebilir. Bunlara verdiğimiz parayı merak ediyorlar. 19 Eylül 11 Kasım tarihleri arasında 2 milyon 665 bin lira, 21 Kasım 30 Aralık arasında 2 milyon 528 bin lira, 2 Ocak 31 Mart arasında da 4 milyon 902 bin lira. Sonuçta bir yıl boyunca çocuklarımız için ödediğimiz para 15 milyon 96 bin lira. Bunlar resmi kayıtlarımızda var. Her şey resmidir ” ifadelerini kullandı.

Başkan Topaloğlu, açıklamalarının ardından basın mensuplarının ve sosyal medyadan yazan vatandaşların sorularını cevapladı.