Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu’ndaki öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu’ndaki öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun Göynük Belediye Başkanlığı döneminde yaptırılan Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu’nda geleceğin aşçıları yetiştiriliyor. Okula gelerek öğrencilerle ve öğretmenlerle sohbet eden Başkan Topaloğlu, okulda incelemelerde de bulundu.

Okul ziyaretinin ardından açıklama yapan Başkan Topaloğlu, “Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu’nu Göynük Belediye Başkanlığım zamanında yaptırmıştık. Öğrencilerimiz güzel bir eğitim alıyor. Gelecekte iyi bir aşçı ve o dalda iyi bir meslek sahibi olmak için çalışıyorlar. Biz de elimizden gelen tüm desteği veriyoruz. Okulumuzun eksikleri varsa onları da tamamlamaya hazırız. Kemer Belediyesi olarak eğitime yatırım yapmaktan asla kaçınmayız. Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum.” dedi.