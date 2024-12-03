Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen programda engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi. Programda farkındalık mesajları veren Başkan Topaloğlu, engelli bireylerle dans etti, köfte ekmek hazırlayarak ikramda bulundu ve "Engelsiz bir dünya sağlamamız lazım" dedi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediyesi Günübirlik Alanı’nda, Sağlık İşleri Müdürlüğü’nce organize edilen etkinlikte engelli vatandaşlarla buluştu. Başkan Topaloğlu, programa katılan engelli bireylerle ve aileleriyle tek tek selamlaşarak sohbet etti.

Engelli bireylere bir ihtiyaçlarının olup olmadığını da soran Başkan Topaloğlu, program kapsamında müzik eşliğinde dans eden engelli bireylere eşlik etti. Programda, yemek ikramında da bulunuldu. Başkan Topaloğlu ve meclis üyeleri, kendi elleriyle köfte ekmek hazırlayarak engelli bireylere ve ailelerine dağıttı.

“Engelsiz bir dünya sağlamamız lazım”

Başkan Topaloğlu, yaptığı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün aslında farkındalık günü olduğunu söyledi.

Yılda sadece bir gün değil her zaman engellilerin yanında olmak gerektiğinin altını çizen Başkan Topaloğlu, “Engelli vatandaşlarımızın yaşama tutunabilmesi için yaşamlarını kolaylaştırmamız ve engelsiz bir dünya sağlamamız lazım. Rahat ulaşım yapabilecekleri, partilerde eğlenebilecekleri, kütüphanelerde rahatça kitap okuyabilecekleri yerler oluşturmamız lazım ama bunun bir devlet politikası haline gelmesi gerekiyor. Yılda bir gün eğlence yaparak bu iş çözülmez. Engellileri hayata bağlamanın en kolay yolu sevgidir. Onlara sevgi vermedikten sonra engelleri devam eder. Bizden gördükleri sevgiyle hayata bağlanacaklardır. Biz elimizden geldiği kadar engelli kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun” dedi.

Yağız’ın İyilik Karavanı’ndan önemli farkındalık

Serebral Palsi hastalığı ile mücadele eden ve bugüne dek 13 ameliyat geçiren 17 yaşındaki Yağız ile annesi Esin Tutgun, Serabral Palsi hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen programa katıldı.

Tutgun, yaptığı açıklamada, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü aslında kutlanacak bir gün değil. Farkındalık oluşturacak bir gün. Biz de farkındalık oluşturmak için Kemer Belediyesi ve TSD Kemer Temsilciliği’nin davetiyle Kemer’e geldik. Derdimiz çocuklarımızın farkındalığını oluşturmak, çocuklara umut olmak ve hayatın içindeki rollerini bulmalarına yardımcı olmak. Farkındalık oluşturmak için herkes bir şeyler yaparken bizim de çorbada tuzumuz olsun istedik. Üç gündür Kemer’deyiz. Karavanla Türkiye’yi geziyoruz. Yarın İstanbul’a doğru yola çıkacağız” dedi.

Kemer ilçesi Göynük Mahallesi’nde yer alan Kemer Belediyesi Günübirlik Alanı’nda organize edilen programa, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun yanı sıra eşi Fikriye Topaloğlu, Kemer Belediyesi Meclis Üyeleri Semih Top, Sema Özdemir ve Ali Akar, Antalya Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kemer Sorumlusu İsmail Selami Minta, Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Özden Sayındaş, ABB Kemer Sosyal Hizmet Sorumlusu Filiz Öğüt, Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Kemer Temsilci Başkanı Figen Yıldırım, engelli bireyler ve aileleri katıldı.