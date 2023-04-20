Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Ramazan Bayramı öncesinde belediye personeli ile bayramlaştı.

Kemer Belediyesi ana hizmet binası ile Arslanbucak Mahallesi’nde bulunan Kemer Belediyesi Hizmet Alanında belediye personeli ile bir araya gelen Belediye Başkanı Topaloğlu, Ramazan Bayramı öncesinde tüm personelin bayramını kutladı.

Bayramlaşma törenine, Kemer Belediye Başkan Yardımcıları Emin Gül ile Baki Yalın, Kemer Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Bilici, Recep Yılmaz, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı.

Başkan Topaloğlu, bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmasında, EYT’li personelin çıkan kanunla emekli olanların paralarını İller Bankası’nın vereceğini ancak daha sonra veremeyeceklerini söylediklerini belirtti.

EYT’li belediye personelinin sorunlarını en kısa sürede çözmek için meclis üyeleriyle çalıştıklarına değinen Başkan Topaloğlu, “EYT’li arkadaşlarımızın paraları konusunda İller Bankası’nın verdiği sözü tutmadığı için sıkıntı yaşıyoruz. En kısa sürede çözüme kavuşturacağız. Kadrolu işçilerin ikramiyeleri hesaplarına yattı. Şirket personellerinin ikramiyeleri ise şirket tarafından ayrı fatura kesilemediği için bir sonraki ay alacakları maaşların içine dahil edildi. Ayrıca 1 Mayıs İşçi Bayramı ikramiyeleri de bir sonraki ay alacakları maaşların içine dahil edildi. Biz tüm personelimizin çalışmasından memnunuz. Özverili çalışmalarından dolayı tüm personelime teşekkür ediyorum. Tüm personelimizin ve ailelerinin Ramazan Bayramı’nı kutlarım” dedi.