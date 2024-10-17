Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, ilçede ikamet eden üniversite öğrencilerine yönelik abonman desteği hizmetini başlattı. Desteğin eğitim yılı boyunca süreceğini vurgulayan Tombaş, “Toplamda 2 bin 492 öğrencimiz başvuru yaptı ve dün itibariyle de ödemeler hesaplarına aktarıldı. Başvuru işlemlerini tamamlamayanlar için de süreyi 31 Ekim’e kadar uzattık” dedi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, eğitim desteklerine devam ediyor. Üniversiteyi yeni kazananlara 10 bin TL başarı ödülü, ilkokula başlayanlara kırtasiye seti hediyesi gibi destekleri hayata geçiren Başkan Tombaş, şimdi de Sultanbeyli’de ikamet eden üniversitelilere ‘Abonman Desteği’ hizmetini başlattıklarını duyurdu.

Ödemeler yapıldı

Her adımda öğrencilerimizi destekleyemeye özen gösterdiklerini belirten Tombaş, “Abonman Desteği hizmetimize toplamda 2 bin 492 öğrenci başvurdu. Hepsi onaylandı ve işleme alındı. Dün itibariyle de ödemeler hesaplarına aktarıldı. Hayırlı olsun” dedi.

Başvuru süresi 31 Ekim’e uzatıldı

Hizmetin eğitim yılı boyunca devam edeceğini vurgulayan Tombaş, “Abonman desteğimiz eğitim-öğretim yılı boyunca devam edecek. Ayrıca hala başvuru işlemlerini tamamlamayanlar için de süreyi uzattık” diyerek başvuru işlemlerinin 31 Ekim’e kadar internet üzerinden tamamlanabileceğini söyledi.