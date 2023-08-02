Samsun Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ilçeye yapılacak yeni eğitim yatırımlarının müjdesini verdi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar ile bir araya gelerek ilçede hayata geçirilecek eğitim yatırımlarını görüştü. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Togar, Tekkeköy’ü eğitimde marka kent haline getirecek çalışmalara dair planlamalar yaptıklarını belirtti.

Anaokulu, lise ve eğitim kompleksi yapılacak

Planlanan eğitim yatırımlarına ilişkin müjdeler veren Togar, “Kutlukent ve merkezde bir anaokulu ve bir lise inşa edeceğiz. Nüfusu en kalabalık mahallemiz olan 19 Mayıs Mahallemizde ise her türlü eğitimin yanında 3-6 yaş grubu çocuklarımız için kreşinde bulunduğu, yine ailelere eğitimlerin verildiği bir Eğitim Kültür Kompleksini hayata geçireceğiz. Yine bir hayırseverimiz ile birlikte Aşağıçinik Mahallemizde yeri ayrılmış alana bir Fen Lisesi yapacağız” dedi.

2 ilkokul için yeni binalar inşa edilecek

İlçe merkezindeki iki ilkokulun ise yeni binalar yapılarak taşınacağını belirten Hasan Togar, “Pınar Mahallemizde arazisini belediyemizin ürettiği 8 bin metrekarelik alana Merkez İlköğretim Okulu öğrencilerini taşıyarak, ikili eğitim yapan bir okulumuzu daha tekli eğitime geçirmiş olacağız. Yine ilçemizin en başarılı okullarından biri olan Kurtuluş Mahallemizdeki Atatürk İlkokulumuzun yoğunluğunu azaltmak için yeni bir okul inşa edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Togar, Samsunspor Stadyumu’nun altındaki alanda bir spor lisesini hayata geçirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.