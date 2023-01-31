Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen şehrimizin markası gururumuz Samsunsporumuz, aldığı sonuçlarla yüzümüzü güldürüyor. Erzurumspor karşısında kazanarak lider olan takımımızın iyi günde kötü günde yanında olan taraftarına bizde destek verme istedik. Karşılaşma öncesi taraftarımıza nohutlu pilav ikramında bulunduk. Samsunsporumuzun Süper Lig yolunda destekçisi olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Dün akşam yapılan karşılaşma öncesi “Liderlik maçına gelmek sizden, maç öncesi nohutlu pilav bizden” sloganıyla taraftarlar stada çağrıldı. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar’ın talimatıyla 19 Mayıs Stadyumu’na gelen taraftarlara ikramda bulunularak Samsunspor’un liderlik mücadelesine destek verildi.

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