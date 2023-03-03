Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “El ele çalışarak deprem bölgesindeki ihtiyaçların karşılanması için çaba gösteriyoruz. İnşallah tüm zorlukların üstesinden birlikte geleceğiz” dedi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “El ele çalışarak deprem bölgesindeki ihtiyaçların karşılanması için çaba gösteriyoruz. İnşallah tüm zorlukların üstesinden birlikte geleceğiz” dedi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar afet bölgesinde kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına katılan belediye personeliyle bir araya geldi. Kahramanmaraş ve Hatay’da katıldıkları çalışmalarla onlarca canın kurtarılmasında emeği olan personele hitap eden Başkan Togar, “Böyle bir bölgeye gönüllü gitmek her şeyin ötesinde bir fedakarlıktı. Sizleri tebrik ettiğimiz ve sizlerle gurur duyduğumuzu beyan ederim” diye konuştu.

Afet bölgesinde katıldıkları çalışmalar hakkında personelin anlattığı yaşanmışlıkları dinleyen Başkan Togar, “Asrın felaketini yaşayan depremzede vatandaşlarımızı kalbimizde hissediyor ve onlar için insani yardım malzemelerimizi göndermeye devam ediyoruz. Devletimiz tüm imkanlarıyla bölgeyi tekrar ayağa kaldırmak için büyük emek sarf ederken bizlerde canla başla bu çabaya katkı veriyoruz. El ele çalışarak deprem bölgesindeki ihtiyaçların karşılanması için çalışıyoruz. İnşallah tüm zorlukların üstesinden birlikte geleceğiz. Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın” şeklinde konuştu.

Tekkeköy’den yardım konvoyları

Tekkeköy ilçesinde asrın felaketinin yaralarını sarmak için sürdürülen yardım seferberliği de sürüyor. Kışlık kıyafet, gıda ve hijyen malzemeleri, soba, oyuncak, bebek maması, gibi birinci dereceden ihtiyaç duyulan malzemeler ile 2 adet konteyner ev ve 6 kişilik seyyar tuvalet içeren 3 tır daha afet bölgelerine gönderildi. Hatay ilinin Defne ilçesinden özellikle talep edilen birincil ihtiyaç malzemeleri de bugün yerine ulaşarak yetkililer tarafından teslim alındı.